Der Ausschuss für Kunst und Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde im Bezirksverband Pfalz hat beschlossen, den Film „Schattenstunde“ des Speyerer Regisseurs und Schauspielers Benjamin Martins vom Herbsthund Filme Team mit 3000 Euro zu fördern.

Gemeinsam mit der Mannheimer „Karin & Carl-Heinrich-Esser Stiftung“ geht es um die filmische Umsetzung des Lebens von Jochen Klepper, der mit einer jüdischen Frau verheiratet war, heißt es in der Mitteilung des Bezirksverbandes. Das Projekt basiere auf Kleppers Tagebucheinträgen von 1932 bis 1942, die posthum von seiner Schwester veröffentlicht wurden.

Rassenwahn an eigenem Leib erlebt

Jochen Klepper, geboren 1903 in Beuthen an der Oder, Schriftsteller und Dichter von christlichen Liedern, lebte ab 1932 mit seiner Frau Johanna und seinen Stieftöchtern in Berlin. Die Auswirkungen des nationalsozialistischen Rassenwahns bekam die Familie am eigenen Leib zu spüren. Sogenannte „Mischehen“ zwischen Juden und Christen wurden ab 1935 verboten. Solche Paare waren in den Folgejahren von Zwangsscheidungen betroffen, etliche jüdische Ehepartner wurden ab 1942 deportiert.

Die Familie sah schließlich, nachdem ihr Ausreiseantrag abgelehnt worden war, keinen anderen Ausweg als den gemeinsamen Suizid im Dezember 1942. Ihr Schicksal stehe exemplarisch für das vieler anderer und gebe Raum für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema.

Film als Zugpferd für „Speyer macht sich stark“

Der Film wolle der gesellschaftlichen Initiative „Speyer macht sich stark“ als Aufhänger dienen, um vor allem, aber nicht nur in Speyer Veranstaltungen mit Zeitzeugen und Jugendlichen durchzuführen, Gesprächsgruppen zu bilden und demokratische Werte zu vermitteln, heißt es in der Mitteilung. Der Streifen „Schattenstunde“, der voraussichtlich im Januar in die Kinos kommen und ab dann Schulen zur Bildungsarbeit dienen soll, wurde von der Deutschen Filmakademie für den renommierten Nachwuchspreis „First Steps Award“ in der Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“ nominiert, der im Juni verliehen wird. Die Preisverleihung soll im Livestream verfolgt werden können.