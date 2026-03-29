14 Projekte, die insgesamt 30 Millionen Euro kosten könnten, hat die Stadt in das Förderprojekt „Kernstadt Mitte“ gepackt. Nun sieht sie positive Zeichen für eine Genehmigung.

„Das ist schon eine indirekte Zustimmung“, sagte der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco über eine Geldzusage vom Land. Zwar handle es sich in einem ersten Schritt nur um 400.000 Euro für den Postplatz und für vorbereitende Untersuchungen. Diese würden jedoch kaum gewährt, wenn nicht grundsätzliche Bereitschaft bestünde, auch das größere Kernstadt-Projekt zu unterstützen. Geplant sind Aufwertungen von mehreren Bereichen zwischen Rheinufer und Postplatz. Ideen gibt es etwa auch für den Festplatz und das Rheinstadion.

Die Stadt hofft auf 90-prozentige Zuschüsse von der Landesregierung, wobei diese jeweils im Einzelfall gewährt werden müssten. Das gelte auch für das schon länger laufende Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt Speyer-Süd“, zu dem die Freien Wähler im Hauptausschuss kritisch nachfragten. Hier ist laut Nolasco ein Fördermittelrahmen von 12,3 Millionen Euro zugesagt, wenn es entsprechende Projekte gibt. Vieles sei schon umgesetzt, wie die neue Brücke über die B39 oder die Umgestaltung des Platzes der Stadt Ravenna und – fast fertig – von Feuerbach- und Hess-Park. Für die kommenden Jahre noch denkbar seien etwa Verbesserungen am Weg hinter dem Priesterseminar, an der angrenzenden Unterführung, im Umfeld des Russenweihers, am Platz der Stadt Chartres oder an den Spielplätzen im Haspelweg und im Vogelgesang.

Realistischer als andere?

Die Freien Wähler hatten sich gewundert, warum die Stadt Speyer kürzlich in einer Liste mit Fördermitteln des Landes mit „nur“ 5,5 Millionen Euro ausgewiesen war, für vergleichbare Städte wie Frankenthal (15 Millionen), Landau (11 Millionen) oder Neustadt mit mehr als 7 Millionen Euro jedoch deutlich höhere Summen genannt worden seien. Das habe wohl damit zu tun, dass Speyer realistischer geplant habe als andere, entgegnete Nolasco. Er bezweifelte, dass die anderen Städte im vierjährigen Aktionszeitraum alle geplanten Projekte umsetzen könnten, um die zugesagten Fördermittel auch tatsächlich abrufen zu können.