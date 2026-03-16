Die Stadt sucht Sponsoren für zwei soziale Programme. Geld für „Jobfüxe“ und „Case Management“ muss vorerst aus dem Haushalt zugeschossen werden.

Die „Jobfüxe“ seien wichtige Anlaufstellen für Schülerinnen und Schüler und umfassen zwei Stellen an der Siedlungsrealschule Plus und der Integrierten Gesamtschule. Insbesondere benachteiligten und beeinträchtigten jungen Menschen würden bei der beruflichen Orientierung unterstützt und bei persönlichen oder sozialen Problemen beraten. Das „Case Management“ ist bei der Jugendberufsagentur Plus angesiedelt und arbeitet mit Speyerer Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahren, die Hilfe benötigen. Die Bandbreite reiche dabei vom Erstellen von Bewerbungsunterlagen bis zur Unterstützung bei der Wohnungssuche oder der Vermittlung von Therapieplätzen. Anfang des Jahres habe ein Unternehmen seine Kofinanzierung der Stellen kurzfristig beenden müssen. Insgesamt drehe es sich dabei um rund 45.000 Euro für die „Jobfüxe“ und 24.600 Euro für das „Case Management“ im laufenden Haushaltsjahr. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) warb im Stadtrat um externe Unterstützung: „Ein exzellentes Projekt.“