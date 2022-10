An das „Zehnjährige“ eines besonderen Ereignisses wird kommende Woche in Speyer erinnert: Der Österreicher Felix Baumgartner, der am 14. Oktober 2012 mit seinem „Stratosphären-Sprung“ weltberühmt wurde, kommt ins Technik-Museum. Baumgartner stieg damals in einer kleinen Kapsel bis zum Rande des Weltalls auf, bevor er sich mit Überschallgeschwindigkeit zurück zur Erde fallen ließ. Der neue Dokumentarfilm „Space Jump: Wie Red Bull Stratos weltweit für Furore sorgte“ erinnert, zehn Jahre nach dem Sprung, mit laut Technik-Museum noch nie gesehenen Bildern und Perspektiven an diese Weltraummission. Passend dazu zeigt das Technik-Museum am Samstag, 15. Oktober, 14 Uhr den neuen Stratos-Dokumentarfilm in seinem Forum-Kino. Anlässlich der Filmpremiere ist Baumgartner persönlich vor Ort. Neben einer Frage- und Antwortrunde wird der Extremsportler auch Autogramme geben. Tickets zur Sondervorstellung inklusive Museumsticket gibt es zu 19 Euro unter www.technik-museum.de/stratos.

Baumgartner hält im Zusammenhang mit dem Sprung laut Museum drei offizielle Weltrekorde: maximale vertikale Geschwindigkeit (1357,6 Kilometer pro Stunde), höchste Ausstiegshöhe für einen Sprung (38.969,4 Meter) und größter Höhenunterschied im freien Fall (36.402,6 Meter). „Wir waren eine sehr ehrgeizige Gruppe von Menschen und hatten eine Vision, die wir in die Tat umsetzten“, blickt Felix Baumgartner zurück. „Nach vielen Jahren harter Arbeit waren wir dann erfolgreich. Die neue Doku erscheint am 14. Oktober weltweit auf der Freesports-TV-App Red Bull TV.