Nach der Wiedereröffnung des Technik-Museums Speyer am 28. Mai können nun eine Reihe an Aktionen zum 30. Geburtstag des Museums starten. Wie Sprecherin Corinna Siegenthaler mitteilt, geht es am Samstag, 12. Juni, mit Erlebnisführungen in der Transall C 160 los. Peter Horsch (Classic Aviators) und Markus Willimek (ehemaliger Bordtechniker) geben zwischen 10 und 17 Uhr Einblicke in das ehemalige Transportflugzeug der Deutschen Luftwaffe. Weitere Führungen gibt es am 3. Juli und 28. August sowie am 31. Juli und 18. September: An den beiden letztgenannten Terminen werden auch die Triebwerke des Flugzeugs gestartet, wie es erstmals am Brazzeltag 2019 der Fall war. Teilnahmebedingung für die Führungen ist ein Tagesticket des Technik-Museums. Ehemalige Crewmitglieder des Bundeswehr-Unterseeboots U9 erklären am 12./13. Juni, 17./18. Juli und 23./24. Oktober zwischen 9 und 17 Uhr die Technik und das Leben an Bord. Den Seenotkreuzer John T. Essberger mit laufenden Motoren bei Führungen durch ehemalige Besatzungsmitglieder von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger erleben kann man am 28./29. August, 4./5. September und 16./17. Oktober. Zur Teilnahme an den Bootsführungen berechtigt ein Museumsticket. Weitere Informationen gibt es im Netz unter https://speyer.technik-museum.de.