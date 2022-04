Fragen und Antworten: Wohin sich die Preise für Gas und Strom entwickeln und wie die Energielieferanten weiter reagieren, das verunsichert auch Kunden in Speyer und Umland. Die Verbraucherzentrale hat vorige Woche dazu eine Sonderberatung angeboten. Ihr Experte Max Müller hat Tipps aus juristischer und ökonomischer Sicht.

Was mache ich, wenn mein Versorger den Vertrag kündigt und mich über Nacht nicht mehr beliefert?

In diesem Fall bleibt die Wohnung nicht kalt. Dann fällt ein Kunde automatisch in den Tarif des Grundversorgers.

Wie finde ich heraus, wer das in meinem Fall ist?

Das kann der Netzbetreiber mitteilen. Der wiederum ist in der Regel auf der Abrechnung zu finden. Andernfalls kann er mit der Postleitzahl online über ein Vermittlungsportal ermittelt werden.

Nehme ich meinen bisherigen Tarif mit?

Nein. Die Verbraucherzentrale beobachtet derzeit, dass eine Reihe von Grundversorgern einen in der Regel teuren Tarif für Neukunden festlegt, dessen Rechtmäßigkeit umstritten ist. Jahrelange Bestandskunden bei einem anderen Versorger fangen also wieder bei null an.

Ist das legitim?

Die Verbraucherzentrale meint nein. Jedenfalls dann nicht, wenn die Einordnung ausschließlich vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses abhängig gemacht wird, unversorgte Kunden also gezwungenermaßen und auf die Schnelle wechseln müssen. In Nordrhein-Westfalen haben die Verbraucherschützer deshalb drei einstweilige Verfügungen beantragt, die anhängig sind.

Ich muss also den vorgegebenen Tarif zahlen?

Die Verbraucherzentrale empfiehlt eine Zahlung unter Vorbehalt. Mit einem schriftlichen Widerspruch und der Aufforderung, den Tarif für Bestandskunden anzuwenden.

Und wenn ich das Risiko eingehe, nur den Bestandskundentarif zu zahlen?

Aus Sicht der Verbraucherzentrale wäre das zwar prinzipiell zulässig. Dieses Vorpreschen birgt aber das Risiko, dass der neue Versorger Zahlungsrückstände anmahnt und die Gas- oder Stromlieferung sperrt. Das klügere Vorgehen wäre also eine Zahlung des Neukundentarifs unter Vorbehalt.

Woran kann ich eine Schlechterbehandlung überhaupt ablesen?

Jeder Grundversorger ist verpflichtet, im Internet beide Preismodelle vorzustellen, das für Bestandskunden und das für Neukunden, falls es ein solches gibt.

Und wenn mir der Tarif zu teuer ist?

Dann läuft es wohl auf eine juristische Auseinandersetzung hinaus. Der erste Schritt wäre, den neuen Konditionen schriftlich zu widersprechen und den neuen Grundversorger aufzufordern, das Preisniveau an das des bisherigen Bestandskundentarifs anzugleichen. Das könnte gerade im Vergleich zu Billiganbietern eine erhebliche Differenz sein. So werden Schadensersatzansprüche gewahrt.

Wie schnell komme ich aus einem zwangsweisen Vertrag mit dem Grundversorger wieder heraus?

Eine Ersatzversorgung kann jederzeit fristlos gekündigt werden. Ein Wechsel in einen günstigeren Tarif eines alternativen Anbieters ist also zügig möglich. Im Stadium der Grundversorgung gilt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen.

Sind kurzfristige einseitige Vertragskündigungen durch meinen bisherigen Energielieferanten rechtlich zulässig?

Die Verbraucherzentrale hat ihre Zweifel daran. Die hessische bereitet eine Musterfeststellungsklage gegen einen Billiganbieter vor.

Wie kann ich mich gegen eine unverhältnismäßige Abschlagserhöhung meines Anbieters wehren?

Abschläge resultieren aus einer Preiserhöhung. Sie dürfen nicht willkürlich festgelegt oder kurzfristig erhöht werden, sondern müssen sich an Kriterien orientieren, etwa der letzte Jahresverbrauch oder ein vergleichbarer Kunde. Beim Anbieter kann auf dieser Basis eine Anpassung nach unten verlangt werden.

Wie reagiere ich, wenn mein Stromanbieter unvermittelt Insolvenz anmeldet?

Damit endet die Belieferung nicht automatisch. Über die Weiterführung der Geschäftsaktivitäten entscheidet der Insolvenzverwalter für das Unternehmen. Im Ernstfall springt der örtliche Grundversorger mit der Ersatzversorgung ein.