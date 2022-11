Eine Expertenkommission soll überprüfen, welche Speyerer Straßennamen problematisch sind. Ihr sollen Stadtarchiv-Leiterin Christiane Pfanz-Sponagel, Historikerin und Gymnasialdirektorin Lenelotte Möller sowie eine noch zu benennende Person, die bisher keinen Bezug zu Speyer hat, angehören.

Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) erklärte, dass zwar alle Straßennamen durchgesehen werden sollen, aber wohl nur zehn bis zwölf Namensgeber genauer beleuchtet werden müssen, da sie aus heutiger Sicht historisch zweifelhafte Rollen spielten. Konkret benannt worden waren bereits Oberbürgermeister Karl Leiling, Kirchenpräsident Hans Stempel und Museumsdirektor Friedrich Sprater, bei denen es jeweils um ihren Umgang mit dem NS-Regime geht.

Der Stadtrat stimmte dem Konzept zu. Claus Ableiter (FW) forderte außerdem eine transparente Liste mit Namen verdienter Frauen, nach denen künftig Straßen benannt werden könnten. Sarah Mang-Schäfer (SWG) verwies darauf, dass generell Gewannen-Namen am unverfänglichsten seien. Bei der Straße „Am Russenweiher“, die im neuen Wohngebiet in Speyer-Süd entsteht, äußerte sie aber Zweifel. Auch für Kabs haben Gewannen-Namen Charme: „Es muss ja auch passen, wir können nicht irgendwo eine Frau hinsetzen, nur weil ihr Name auf der Liste noch übrig ist.“

Die Arbeit der Kommission werde 9000 Euro kosten. Sie soll die Bestände regionaler Archive, des Document Center Berlin und des Französischen Nationalarchivs einbeziehen.