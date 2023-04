Nicht oft haben Schüler die Möglichkeit, mit Fachleuten aus verschiedensten Berufsfeldern einmal völlig ungezwungen über Perspektiven zu sprechen. Sieben Heidelberger Serviceclubs haben sich das zur Aufgabe gemacht.

Von Architektin bis Bankkaufmann, vom Ein-Mann-Büro bis zum Großunternehmen: Mehr als 30 verschiedene Berufsfelder konnten Speyerer Gymnasiasten aus elften und zwölften Klassen am Donnerstagabend bei der Berufsinformationsveranstaltung des Rotary Clubs kennenlernen. „Etwa ein halbes Jahr Vorlaufzeit haben wir gebraucht“, berichtete Saskia Wollny. Sie organisierte in diesem Jahr federführend den Abend, bei dem sich Berufstätige die Zeit nahmen, ihre Erfahrungen mit Schülern zu teilen.

„In diesem Jahr haben wir uns bewusst für das Format des Speed-Datings entschieden“, sagte Wollny. Zu Beginn hatten die Experten je eine Minute Zeit, ihren Berufszweig und Werdegang zu beschreiben. Weckten die Kurzporträts das Interesse der Jugendlichen, konnten sie dann im persönlichen Gespräch ihre Fragen stellen.

Philine Kuhnlein, Artur Arnhold-Müller und Helen Köhl vom Gymnasium am Kaiserdom nutzen die Gespräche, um Eindrücke aus den Bereichen Allgemeinmedizin und Lebensmittelchemie zu sammeln. „Zu erfahren, dass Teilbereiche der Medizin nicht nur am Menschen, sondern auch im Labor ablaufen, fand ich interessant“, erzählte die 16-jährige Köhl. Die ebenfalls 16-jährige Kuhnlein war von sich überrascht: „Im Endeffekt haben mich viel mehr Bereiche heute interessiert, als ich es vorher gedacht hätte.“

Teamfähigkeit wichtiger als Mathe

Für den pensionierten Finanzbeamten Clemens King war es nicht die erste Teilnahme: „Ich halte den Kontakt zur jungen Generation für sehr wichtig, und bis heute werden duale Studenten und Auszubildende in Finanzämtern gesucht.“ Oft müsse man seiner Ansicht nach einige falsche Vorstellungen von Schülern aus dem Weg räumen. Statt auf beste Mathe-Kenntnisse komme es heutzutage viel eher auf Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder kommunikative Stärke an.

Orthopäde und Unfallchirurg Christian Heisel sah das ähnlich. Der Chefarzt am Diakonissen-Stiftungskrankenhaus hatte für Interessenten gleich mal Modelle künstlicher Gelenke im Gepäck. Dank seiner breiten Berufserfahrung konnte er problemlos auch auf das Interesse an der Arbeit des Rettungswesens eingehen. „Die Medizin bleibt nach wie vor ein attraktives und spannendes Berufsfeld mit Zukunftsgarantie“, sagte Heisel.

Mehr Augenmerk aufs Handwerk

Rainer Feß, Lehrer am Hans-Purrmann-Gymnasium, begleitete seine Schüler zu der Veranstaltung. Auch er sah im zwanglosen Austausch eine große Chance für die Jugendlichen: „Am Anfang mussten sie sich erstmal trauen auf die Experten zuzugehen, aber dann haben viele die Chance ergriffen, verschiedene Bereiche kennenzulernen.“ Einzelne Berufsfelder könnten seiner Meinung nach noch hinzugefügt werden. So seien viele Schüler auch an Erziehungsberufen, aber auch der Psychologie interessiert.

Kommendes Jahr möchte der Rotary Club die Veranstaltung erneut anbieten. „Wir haben festgestellt, dass auch Gymnasiasten sich durchaus für Berufe interessieren, die nicht rein akademisch sind“, sagte Organisatorin Wollny. Daher sollen bei der nächsten Ausgabe auch handwerkliche Tätigkeiten vorgestellt werden.