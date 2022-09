Darüber, wie sich vermeiden lässt, auf Trickbetrüger hereinzufallen, will der Seniorenbeirat Dudenhofen zusammen mit der Polizei am Donnerstag, 8. September, ab 14.30 Uhr im Erdgeschoss des Dudenhofener Bürgerhauses informieren. Immer wieder würden insbesondere ältere Menschen um ihre Ersparnisse gebracht, erklärt der Seniorenbeirat zum Hintergrund der Veranstaltung. Längst schon komme nicht mehr nur der klassische Enkeltrick zum Einsatz. „Trickdiebe wenden verschiedene Methoden an, um ihre Opfer zu täuschen und abzulenken. Sie sind meist sehr freundlich und hilfsbereit, wirken vertrauenserweckend und nutzen am Ende ihre Opfer skrupellos aus“, warnt der Seniorenbeirat. Handytrick, Polizistentrick, Heizungsablesetrick, Handwerkertrick, Anrufe von vermeintlichen Behörden – die Palette werde immer erweitert. Polizisten aus Ludwigshafen werden Beispiele aufzeigen und Ratschläge geben, wie sich Bürger schützen können.