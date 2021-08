Im Spätsommer 2019 hat ein hochkarätig besetztes Symposion über die Zukunft der großen Kleuker-Orgel in der Speyerer Gedächtniskirche beratschlagt. Das Brainstorming der Referenten liegt jetzt im Druck vor – in Form einer 50-seitigen Dokumentation.

Vor einem knappen Jahr, am letzten August-Samstag 2019, hatte sich im Martin-Luther-King-Haus eine illustre Runde von Experten nebst einem überschaubaren, indes hochinteressierten Auditorium zu einer Veranstaltung eingefunden, die es so kaum je zuvor in Speyer gegeben hatte: ein Symposion rund um die große Kleuker-Orgel. Festgehalten sind die Wortbeiträge der Referenten dieses außergewöhnlichen Tages in einer rund 50 Seiten starken Dokumentation, die ab sofort im Druck erhältlich ist. Diese Schrift bietet auch für Menschen mit grundsätzlichem Interesse am Orgelbau – jenseits des konkreten Objekts – aufschlussreiche Inhalte.

Selbst als Teilnehmerin der hochspannenden Experten-Performance staunt man beim Nachlesen über die Vielzahl erhellender Details – beim mündlichen Vortrag in dieser Konzentration kaum so rasch speicherbar – und die umfassende Analyse der akribisch recherchierten Genese des Instruments, die auch die jeweiligen historischen Gegebenheiten spiegelt.

Alle Archiv-Quellen ausgewertet

Aufgearbeitet unter Bemühung aller vorhandenen Archiv-Quellen haben die Bestandsaufnahme Gero Kaleschke, der umfassend kundige Orgelbeauftragte der Protestantischen Landeskirche, Andreas Schmidt, sein designierter Nachfolger, und Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald. Als externe Experten haben Michael Gerhard Kaufmann, Professor in Heidelberg und außer in Baden quasi deutschlandweit als Sachverständiger gefragt, ebenso wie die Orgelbauer Markus Lenter und Philipp Klais ihre hoch aufschlussreichen Statements abgegeben. Nicht zuletzt Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger konnte ganz pragmatisch beschreiben, wo es zwickt und klemmt bei dem Orgelwerk, dass er trotz aller Erschwernisse seit Jahren brillant bespielt.

Nun ist ja diese Orgel nicht irgendeine im Pfälzer Land. Mal abgesehen davon, dass sie mit 95 Registern derzeit die größte Pfeifenorgel in Südwestdeutschland ist: Ihr Standort in der Gedächtniskirche der Protestation, dem zentralen Gotteshaus der pfälzischen Protestanten, erhebt sie sozusagen in den Adelsstand.

Die Biographie der Kleuker-Orgel ist schillernd. Beginnend mit den Orgelbauern der Stunde null, der „Doppelvaterschaft“ Weigle und Steinmeyer, bis hin zu den teils orgelbewegten Umbauten der 30er und 60er Jahre (Oberlinger) des vergangen Jahrhunderts, deren herbe Eingriffe eher verschlimmbesserten und immerhin 1980, bei der letzten Restaurierung durch die hochangesehene Orgelbaufirma von Detlef Kleuker, in einen respektablen Zustand mündeten. Aber auch Verformungen, strukturelle Fehler und Materialverfall – teils auf Grund mangelnder technischer Möglichkeiten jener Zeit – konnten letztlich nicht nachhaltig beseitigt werden. Außerdem braucht sie nach 40 Jahren mal dringend einen Großputz.

Vorschlag: Orgel-Neubau und Freipfeifen-Erhalt

Es ist ein spannendes Stück Orgel-Geschichte, was da aufgeblättert wird und auch tief in die Befindlichkeiten des jeweiligen (protestantischen) Zeitgeistes hineinführt. Aber es ging ja nicht primär um historische Nabelschau, sondern um die Kreation von Zukunft. Was also soll werden? Michael Gerhard Kaufmann formuliert seine Empfehlung punktgenau: Ein kompletter Orgelneubau hinter dem – unbestritten wertvollen Freipfeifen-Prospekt des Münchener Bildhauers Hans Miller von 1939 -, aber unter Einbeziehung des historischen Pfeifenwerks und ergänzt durch dazu Passendes.

Im Raum steht dafür eine Summe jenseits der Millionengrenze. Ein fast utopische Zahl, schon bevor die Corona-Pandemie begonnen hatte, die wirtschaftlichen Ressourcen neu zu mischen. Dennoch: Was Philipp Klais beim Symposion in fast philosophischem Tenor formuliert, erhält gerade nach den Erfahrungen der vergangenen Monate aktuelles Gewicht: „Wir leben in der digitalen Welt. Wir waren glücklich, ... dass wir Home-Office-Plätze haben, uns gar nicht mehr vor die Tür bewegen müssen. Und plötzlich stellen wir fest: Unsere Lebensqualität verschlechtert sich, wir vereinsamen, und fehlt der Austausch … Ich glaube, dass Musik, und gerade Kirchenmusik der Ansatzpunkt ist, in dem es als Kirche gelingt auf Menschen zuzugehen.“ Das ist ein starkes Argument für die Pflege und Hege dieser Orgel. Jeder Orgel. Und hoffentlich ein Auftakt, das große Zukunftswerk in der Gedächtniskirche in Bälde zu starten.

Lesezeichen

Erhältlich ist die Dokumentation „Symposion zur Zukunft der großen Kleuker-Orgel in der Gedächtniskirche zu Speyer am 31. August 2019“ kostenfrei als PDF-Datei beim Amt für Kirchenmusik, Telefon 06232 667-403, Email: rebecca.sieron@evkirchepfalz.de. Wer zweckgebunden spendet, erhält die Druckversion zugeschickt.