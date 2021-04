Wie soll er aussehen, der Speyerer Busverkehr der Zukunft? Darüber muss sich die Politik nun Gedanken machen, denn bis Sommer 2021 muss ein Konzept stehen. Eine häufige politische Forderung dabei: die Rückkehr der kleinen Shuttlebusse. Ob das so kommt? Ein Experte sieht die Idee kritisch.

Vor einigen Jahren sah der öffentliche Personennahverkehr in Speyer noch anders aus: kleine Shuttlebusse kutschierten Fahrgäste durch die Stadt, vom Bahnhof bis zum Bademaxx reichte die Strecke. Die wird heute zwar immer noch bedient, allerdings von deutlich größeren Fahrzeugen. Denn: Ende 2013 war, mit dem neuen ÖPNV-Konzept, Schluss für die Shuttles.

Seitdem träumen Teile der Speyerer Politik regelmäßig von einer Rückkehr der kleinen Busse. Zuletzt etwa erinnerte Axel Wilke (CDU) in einer Sitzung des Bauausschusses an sie, als es um die Grundlagen eines neuen Nahverkehrsplans ging. Auch SPD und FDP werben unter anderem schon lange dafür. In die Domstadt kämen viele Tagesbesucher, so Wilke, die früheren Shuttles vom Bahnhof in die Innenstadt hätten sie „gut“ gefunden, zumal sie im Zehn-Minuten- statt wie heute im 15-Minuten-Takt verkehrten. Warum also nicht dieses Konzept wiederbeleben?

Experte ist skeptisch

Der ins Gremium eingeladene Experte, Mathias Schmechtig vom Kasseler Planungsbüro Nahverkehrsconsult, zeigte sich von dieser Idee nicht begeistert. Für Verkehrsunternehmen seien kleine Shuttlebusse ein „Nischenprodukt“, so der Planer, die nur in geringer Stückzahl angefertigt würden. „Es gibt kaum noch Anbieter für kleine Busse“, sagte Schmechtig. Zudem seien die acht Meter langen Fahrzeuge im Vergleich zu den größeren Modellen (zwölf Meter) „Werkstatt-anfällig“. Darüber hinaus bräuchte ein solches Konzept mehr Busse, so der Experte. „Das wird schwierig zu realisieren“, lautete sein Fazit.

Generell gehe der Trend im ÖPNV momentan zu längeren und größeren Fahrzeugen, so Schmechtig. Die Devise laute, mit einer Fahrt so viele Fahrgäste wie möglich zu transportieren. Die Corona-Zeit mache die Sache nicht einfacher – siehe Abstandsregelungen –, auch wenn noch nicht abzusehen sei, welche Auswirkungen die Pandemie auf den ÖPNV haben werde.

Die Zeit läuft

Shuttlebusse ja oder nein? Das ist nur eine Frage, die die Politik nun klären muss, wenn es um die Zukunft des Busverkehrs in der Stadt geht. Die Zeit läuft – die Genehmigung des aktuellen Linienbündels läuft zwar noch bis Ende 2023, doch die Planung für ein neues ist aufwendig. Außerdem schreibt die EU eine „Vorabbekanntmachung“ rund zwei Jahre vor der Neuvergabe aus. Das heißt: Bis zum Sommer 2021 muss die grundsätzliche Ausgestaltung des Busverkehrs stehen.

In Speyer hängt die Entscheidung für ein neues Konzept laut Schmechtig maßgeblich von zwei Punkten ab: Wie wird der Postplatz künftig aussehen und sollen weiterhin Linienbusse durch die Maximilianstraße fahren? Die Voraussetzungen für den zweiten Punkt sieht der Experte in der Domstadt erfüllt. In Speyer herrschten „gute Rahmenbedingungen, um mit dem Bus durch die Fußgängerzone zu fahren“. Man könne es allerdings noch „etwas harmonischer und verträglicher“ gestalten, so Schmechtig.

Grundsätzlich seien drei Varianten für ein neues Stadtbussystem möglich: eine Feinjustierung, ein „punktueller, moderater Ausbau“ und die Entwicklung zu einem „konkurrenzfähigen System“. In welche Richtung es gehen soll, muss nun erarbeitet werden. Der Zeitplan der Verwaltung sieht unter anderem einen Workshop im November vor. Im September 2021 soll der Stadtrat dann über den neuen Nahverkehrsplan entscheiden.

RHEINPFALZ-Kommentar von Anna Warczok: Nicht mehr zeitgemäß

Die Speyerer Politik sollte sich endgültig von den kleinen Shuttlebussen verabschieden. Sie passen nicht in die heutige Zeit.

Kleine Shuttles, die durch die Maximilianstraße tuckern, sind gewiss ein angenehmerer Anblick als große Linienbusse, die sich zwischen Fahrrädern und Oleander-Kübeln ihren Weg bahnen. Aber: Die Shuttles sind einfach zu klein für die am meisten genutzte Stadtbus-Linie. Der Platz wird schnell knapp. Die Corona-Pandemie tut ihr Übriges: An Abstand halten ist in den engen Bussen nicht zu denken.

Der ÖPNV muss attraktiver werden, wenn mehr Menschen einsteigen sollen. In Speyer macht der Nahverkehrsanteil laut einer Haushaltsbefragung aus dem Jahr 2019 gerade einmal 6 Prozent aus – da ist noch Luft nach oben. Kleinere Busse werden das Problem jedoch nicht lösen. Schnell, bequem und unkompliziert von A nach B – das macht für viele wohl einen guten ÖPNV aus. Politik und Verwaltung stehen vor großen Herausforderungen. Und doch ändert auch ein noch so ausgeklügeltes Konzept an einer Sache nichts: Der „Umstieg“ vom privaten Pkw auf den ÖPNV muss zuerst in den Köpfen der Bürger geschehen.