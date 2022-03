Als „Mann der ersten Stunde“ hat der gebürtige Heidelberger Martin Brandes bei der Lufthansa Technik (LHT) AG den Transport des Jumbo-Jets „Schleswig-Holstein“ ins Technik-Museum Speyer begleitet. „Damals war ich bei der LHT in Frankfurt für den Bereich Kommunikation verantwortlich“, erzählt der 57-Jährige. „Ein Flugzeug dieser Größe zu zerlegen, es wieder zusammenzubauen und so spektakulär wie in Speyer auszustellen ist weltweit einmalig.“

„Von 2008 bis 2019 war ich dann Ausbildungsleiter in Frankfurt. Mit vielen Azubis sind wir in dieser Zeit in Speyer gewesen, um die 747 gemeinsam mit Museumsmitarbeitern mit dem Dampfstrahler zu reinigen oder um kleinere Instandsetzungen in der Kabine vorzunehmen“, so der Elektromechanikmeister und technische Betriebswirt. Bei der Ankunft in Speyer hätten ungefähr 20 Instrumente im Cockpit gefehlt. „Die meisten Lücken haben wir inzwischen gefüllt. Außerdem haben wir weitere Business-Class-Sitze montiert.“

Lehrreiches Ausstellungsstück

Brandes schwärmt von den „besonderen Erlebnissen“ für die Azubis in Speyer. Allein der Blick auf die freigelegte Rumpfstruktur sei sehr lehrreich. „Uns hat es allen Spaß gemacht“, betont der heutige Leiter des LHT-Standorts in München. Corona-bedingt habe es in den vergangenen zwei, drei Jahren keine Einsätze im Museum gegeben, in dem übrigens insgesamt ungefähr zehn Exponate ausgestellt seien, die einmal in Diensten der Lufthansa waren.

„Sicherlich gibt es künftig wieder die Möglichkeit bei der Instandhaltung der LHT-Exponate dem Technik-Museum in Form unserer Ehrenmitgliedschaft unter die Arme zu greifen“, betont der in Oberhausen-Rheinhausen wohnende Brandes. Er erwartet nicht, dass die 1978 gebaute Maschine in näherer Zukunft größere Reparaturen nötig hat.