Weil er nach Alkohol roch, ist ein 54-Jähriger nach Polizeiangaben Zeugen in einem Geschäft in der Auestraße aufgefallen. Die Beamten kontrollierten den Mann demnach in der Nähe seines Wagens und stellten fest: Sein Atemalkoholwert lag erst bei 1,01 Promille, nach einem weiteren Test sogar bei 1,16 Promille. Der Mann habe alkoholbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt und keinen Hehl daraus gemacht, „dass er nach der Arbeit exotische Cocktailgetränke zu sich genommen hatte, bevor er zu dem Geschäft gefahren sei“, so die Beamten. Sie untersagten dem 54-Jährigen die Weiterfahrt, stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.