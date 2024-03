Zum Bürgerportal für meldepflichtige einheimische und exotische artgeschützte Tiere gibt es eine Informationsveranstaltung im April.

Die Schildkröte hat Nachwuchs. Der Papagei zieht ein. Da stellt sich die Frage: Was tun? War die Meldung und Verwaltung gesetzlich geschützter Arten in Rheinland-Pfalz bis Jahresanfang noch mit viel Papier und Aufwand verbunden, so leistet die Anwendung MelBA-online seit dem 5. Februar einen Beitrag zur Digitalisierung der Verwaltung und zur Vereinfachung behördlicher Vorgänge.

MelBA-online ist ein gemeinsames Portal der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg für die Meldung und Verwaltung geschützter Arten. Zugang zu MelBA-online erhalten Bürger über https://melba-anmeldung.naturschutz.rlp.de/. Am Dienstag, 9. April, 18 bis 20 Uhr, gibt es eine digitale Informationsveranstaltung zu der webbasierten Anwendung auch für Speyerer, die artgeschützte Tiere halten, züchten oder vermarkten. Anmeldung zur Veranstaltung unter https://um.baden-wuerttemberg.de/melba ist nötig.

Weitere Informationen zum Bürgerportal sind unter https://mkuem.rlp.de/ sowie über die Homepage der Stadt hier abrufbar.