Am Dienstag hat sich gegen 9.35 Uhr ein bislang unbekannter Mann im Domgarten im Bereich der Fußgängerbrücke vor einer 80-jährigen Frau entblößt. Wie die Polizei weiter mitteilte, sprach er die Seniorin an und hielt dabei sein Glied in der Hand. Von dem Exhibitionisten liegt diese Personenbeschreibung vor: schmale Statur, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, wenige Haare, er trug ein helles Kurzarmshirt und Jeans. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens oder weitere Geschädigte, sich bei ihr unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.