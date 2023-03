Ein Exhibitionist hat am Mittwoch gegen Mittag die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Heringsee belästigt. Der noch unbekannte Mann betrat die Grünfläche im rückwärtigen Bereich eines Wohngebäudes und „führte mit teilweise heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich selbst aus“, wie die Polizei berichtet. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete, eine Fahndung sei erfolglos verlaufen, so die Polizei. Gesucht wird nun nach einem schätzungsweise 40 Jahre alten, schlanken Mann mit rasiertem Haupthaar. Er trug einen dunkelgrauen Hoodie mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze sowie blaue Jeans.