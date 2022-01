Zu einem Exhibitionismus-Vorfall ist es laut Polizeimeldung vom Dienstag am Montag, 11.30 Uhr, in der Rosengasse gekommen. In dem schmalen Durchgang von der Maximilianstraße zur Kutschergasse habe sich ein unbekannter Mann vor eine 17-Jährige gestellt und mit heruntergelassener Hose exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. „Nachdem die Jugendliche wegrannte, entfernte sich auch der Mann in Richtung Kutschergasse“, so die Beamten.

Gesucht wird nun ein circa 20 bis 30 Jahre alter Mann mit dunkelbraunen Haaren und braunem Vollbart. Er wird als 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben und habe eine schwarze Jogginghose, eine schwarze, dunkelblaue oder dunkelgraue Winterjacke mit Kapuze und eine Wintermütze in den Farben der italienischen Flagge getragen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion zu wenden.