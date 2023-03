Im Feuerbachpark wurde am Mittwoch, 11.20 Uhr, ein Mann bemerkt, der unsittliche Handlungen an seinem Geschlechtsteil vornahm. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Demnach habe der Mann auf einer Bank gesessen, als die verständigten Beamten vor Ort eintrafen. Schon in der Vergangenheit sei der 62-Jährige wegen ähnlicher Delikte aufgefallen, der letzte Vorfall dieser Art liege aber vier Jahre zurück, teilte die Polizeiinspektion Speyer auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Nach Erfassung seiner persönlichen Daten sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Einen Zusammenhang mit mehreren anderen exhibitionistischen Taten in den vergangenen Wochen in Speyer sehen die Ermittler nicht. Am 20. Februar war ein 37-Jähriger ermittelt worden, der Frauen rund um den St.-Guido-Stifts-Platz belästigt hatte, am 13. März war ein 37-Jähriger vorläufig festgenommen worden, der auf offener Straße im Neuland Ärgernis erregt hatte, und am 15. März war es ein unbekannter Mann um die 40 Jahre in der Straße Am Heringsee, der vor einem Mehrfamilienhaus die Hose heruntergelassen hatte.