Ein 36-Jähriger ist am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Speyer gelaufen und hat sich von einer 16-jährigen Person entblößt. Das teilte die Polizeiinspektion mit. Laut Bericht war die Haustür unverschlossen, sodass der Mann gegen 18.20 Uhr ohne Probleme ins Haus gelangen konnte. Dort suchte er das Badezimmer auf „und begann, vor einer 16-Jährigen Person an sich zu manipulieren“. Weitere Familienangehörige bemerkten dies und der Täter flüchtete. Die hinzugerufenen Beamten konnten nach eigenen Angaben kurz darauf den alkoholisierten Täter festmachen. Ihm drohen mehrere Strafverfahren.