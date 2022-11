Eine 44-Jährige wurde am Sonntag gegen 19 Uhr auf einen Exhibitionisten aufmerksam. Laut Polizei stand der Mann auf dem Parkplatz Spitzenrheinhof an der A61, Höhe Speyer, Fahrtrichtung Hockenheim neben dem Auto der Frau, entblößte sein Glied und manipulierte daran. Die 44-Jährige fuhr mit ihrem Auto vom Parkplatz und verständigte die Polizei. Sie beschreibt den Mann so: etwa 1,75 Meter groß und 50 Jahre alt, dunkle, kurze Haare. Angeblich hat er sich vorher in der Nähe eines Sattelzugs aufgehalten. Zeugenhinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2773.