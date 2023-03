Für öffentliches Ärgernis sorgte laut Polizei am Montag, 18.10 Uhr, ein 37-jähriger Mann im Stadtviertel Neuland. Er sei von Zeugen gemeldet worden, weil er mit heruntergelassener Hose auf der Straße Am Renngraben sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen habe. Eine Polizeistreife habe den Verdächtigen auf einem Fahrrad entdeckt, nach kurzer Verfolgungsjagd im Bereich des Russenweihers gestellt und vorläufig festgenommen. „Der Mann wurde gefesselt und durchsucht“, so die Beamten. Sie hätten bei ihm geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,29 Promille ergeben. Der Mann muss sich nun laut Polizei wegen exhibitionistischer Handlungen sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.