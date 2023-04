Die Polizei ermittelt nach einem Fall von Exhibitionismus am Ostersonntag am Postplatz in Speyer. Ein bislang unbekannter Senior, zwischen 70 und 80 Jahre geschätzt, hat sich laut Polizei vor einer Siebenjährigen und ihrer 18-jährigen Babysitterin entblößt. „Darüber hinaus nahm er an sich selbst sexuelle Handlungen vor“, so der Bericht. Die Belästigten seien mit dem eintreffenden Bus nach Hause gefahren und hätten die Polizei kontaktiert. Diese bittet um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de auf den als kräftig und gebräunt beschriebenen Mann, der eine orangefarbene Übergangsjacke und blaue Jeans getragen habe. Er habe keinen Bart und kurze, graue Haare. Exhibitionismus-Fälle in Speyer hatte es zuletzt auch am 20. Februar, 13., 15. und 22. März gegeben.