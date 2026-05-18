Wegen eines Granatenfunds ist in Hanhofen am Montagmittag der Kampfmittelräumdienst angerückt. Die Iggelheimer Straße war zeitweise gesperrt. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt, sei eine Firma, die derzeit Erdarbeiten auf dem Friedhof ausführt, am Montagvormittag auf die zirka 50 Zentimeter lange Granate gestoßen. Daraufhin seien die Polizei und der Kampfmittelräumdienst alarmiert worden. Die Iggelheimer Straße sei für zirka anderthalb Stunden gesperrt gewesen. Die Experten konnten vor Ort aber schnell Entwarnung geben: Es habe sich nur um eine Exerziergranate, also eine Übungsgranate ohne Sprengstoff, gehandelt. Sie sei amerikanischer Herkunft und stamme aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Sprengung sei nicht notwendig gewesen. Der Kampfmittelräumdienst habe die Exerziergranate mitgenommen. Gefahr für die Bevölkerung hat laut Verwaltung keine bestanden.