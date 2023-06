Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1700 Speyerer sind im Zweiten Weltkrieg gefallen. Ex-Militärpfarrer Ulrich Kronenberg hat sich auf Spurensuche begeben, will ihnen am liebsten ein Denkmal setzen und sie mit den Speyerern gemeinsam vor dem Vergessen bewahren. „Hinter jedem steckt eine Tragödie“, sagt Kronenberg.

Ein unscharfes Schwarz-Weiß-Foto, ein paar Schriftstücke und ein handgeschriebener Brief sind alles, was von Johann Falter geblieben ist. Mit seiner Familie lebte er in der Stübergasse,