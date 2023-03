Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Damit Großveranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen, ist viel Arbeit hinter den Kulissen erforderlich. Ein Experte dafür in Speyer ist Michael Wieland. Er verrät im Gespräch mit Narin Ugrasaner für die Reihe „Die stillen Helden“, was an seinem Job am schwierigsten ist.

Michl, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Bei Eventfundament bin ich mit meinem Team für die Planung von Großveranstaltungen