Die englische Tradition des Evensong, eine nachmittägliche Andacht mit viel Musik, wurde im vergangenen Jahr von Domkapitel und Dommusik in Speyer initiert. Und es waren, damals noch möglich, die Ensembles des Dommusik bis zu den Nachwuchschören dabei. In diesem Corona-Jahr gab es am dritten Advent, dem Sonntag Gaudete, einen Evensong mit der Capella Spirensis unter Domkapellmeister Markus Melchiori und Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel. Für die liturgischen Teile war Domvikar Maximilian Brandt zu ständig. Der musikalische Teil brachte passend Musik von der Insel, von der Renaissance bis zur Gegenwart, die dem spirituellen Anlass in ihrem mal erhabenen, mal besinnlichen Charakter unbedingt angemessen war. Die 14 Sängerinnern und Sänger einer Capella Spirensis in Top-Besetzung entfalteten bei den romantischen Stücken einen packenden Klang und glänzten in den mehrstimmigen Werken mit erlesener Gesangskunst. Besonders bewegend waren die beiden „alten Werke“: „This is the record of John“ von Orlando Gibbons mit Altus Matthias Lucht als Solisten und das a-capella gesungene Ave Maria von Robert Parsons.

Es war kein Konzert, aber ein kirchenmusikalisches Glanzlicht besonderer Güte und eine Freude am dritten Advent.