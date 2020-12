Speyer. Am Dritten Adventssonntag, 13. Dezember, findet um 16.30 Uhr ein „Choral Evensong“ im Dom statt. Die liturgische Leitung des feierlichen Gottesdienstes hat Domvikar Maximilian Brandt. Ein zentrales Element eines Evensongs ist die Musik. Bei Evensongs spielen Orgelvorspiele und von der Orgel begleitete Chorgesänge eine große Rolle. Am Dritten Advent erklingen im Dom Werke der Komponisten Robert Parsons, Orlando Gibbons, John Stainer, Charles Villiers Stanford, Robert Jones und Colin Mawby. Die Capella Spirensis singt unter Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori, Domorganist Markus Eichenlaub ist an den Domorgeln zu hören.

Der Evensong, ein abendliches Stundengebet, ist ursprünglich in der anglikanischen Kirche beheimatet. Inzwischen ist er auch in den deutschen christlichen Kirchen verbreitet. Elemente sind Psalmengesang, Chorlieder sowie zwei Lobgesänge aus dem Neuen Testament, das Magnificat (Lobgesang Mariens) und das Nunc Dimittis (Lobgesang des Simeon).

Eine Lesung, ein kurzer Impuls, Fürbitten und die Stille gehören ebenfalls dazu. Diese Gottesdienstform eignet sich in besonderer Weise, zur Ruhe zu kommen und den Adventssonntag ausklingen zu lassen. Bis heute wird der Evensong an vielen anglikanischen Kirchen und Colleges täglich gefeiert. Über viele Jahrhunderte ist Chormusik eigens für diese Gottesdienste geschrieben worden.

Eine Teilnahme am Evensong ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Diese kann während der Telefonzeiten des Dompfarramts Pax Christi unter 06232 102-140 erfolgen oder Mailto: pfarramt.speyer@bistum-speyer.de. Eine Anmeldung ist auch online unter http://www.kirchen-in-speyer.de möglich.

Nach Verfügbarkeit sind auch spontane Gottesdienstbesuche möglich, die namentliche Anmeldung erfolgt dann vor Ort.