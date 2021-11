Ein reizvolles Werk aus dem 18. Jahrhundert steht mit dem Te Deum von Carl Heinrich Graun auf dem Programm des Konzertes des Evangelischen Oratorienchors der Pfalz am 14. November, 18 Uhr, in der Speyerer Gedächtniskirche. Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald erklärt, warum die geistliche Komposition sich „wie Butter singt“.

Bereits im Juni hatte der Evangelische Oratorienchor der Pfalz – wie alle anderen Singgemeinschaften im vergangenen Jahr zum Schweigen genötigt – Anlass, hoffnungsvoll auf ein neues Projekt zu schauen und im Rahmen einer Open-Air-Probe in der geradezu idealen Lokalität des bühnenartigen Entrees zur Haßlocher Pauluskirche ins Notenmaterial hineinzuschnuppern. Seither pendeln die Mitglieder der pfalzweit aufgestellten Vorzeigekantorei wieder zwischen den Probenorten Kaiserslautern und Speyer. Das Konzert findet am Samstag, 13. November, 17 Uhr, in der Zweibrücker Alexanderskirche und am Sonntag, 14. November, 18 Uhr, in der Gedächtniskirche der Protestation in Speyer statt.

Elf-sätziges „Te Deum“ ist rund 45 Minuten lang

Im Mittelpunkt des Programms steht das 1757 zu einer militärischen Siegesfeier entstandene elf-sätzige „Te Deum“ von Carl Heinrich Graun, eine echte Preziose, wie sie der künstlerische Leiter des Chors, Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald, schon in der Vergangenheit ein ums andere Mal aus dem Ärmel zauberte. Der Vortrag des Werks dauert etwa 45 Minuten. Eröffnet wird das Konzert durch zwei Sätze aus der Ouvertüren-Suite e-Moll des Graun-Zeitgenossen Johann Friedrich Fasch und zwei Motetten von Graun, in denen sich die etwas düstere Stimmung zum Kirchenjahrsende ausdrückt.

Graun (1704-1759), der seine Karriere als Schüler der Dresdener Kreuzschule startete und seiner ausnehmend schönen Tenorstimme wegen bald schon zum Hofsänger an den Braunschweiger Hof berufen wurde, hat sich vor allem als Kapellmeister und Komponist am preußischen Hof Friedrichs des Großen in den Geschichtsbüchern verewigt.

Preis- und Dankgesang zum Pandemie-Ende

Sein strahlendes „Te Deum“ steht in der Tradition liturgischer Lobgesänge, die auch zu profanen Anlässen wie Gedenktagen, Siegesfeiern und Friedensschlüssen beauftragt wurden. Den Text verteilt Graun auf ein Solisten-Quartett und den Chor. Das begleitende Orchester ist neben Streichern mit Querflöten, Oboen, Fagotten und Hörnern farbenreich besetzt.

„Das Te Deum“, so führt es Jochen Steuerwald aus, „ist ein universeller Preis- und Dankgesang und passt von daher zwar wenig in die November-Zeit. Es passt aber meines Erachtens sehr gut und höchst angemessen, um die sich abzeichnende Überwindung des Leids und Schreckens, den die Pandemie über die ganze Menschheit gebracht hat, zu reflektieren und deshalb habe ich es auch ausgewählt“.

Auftritt mit namhaften Solisten und Orchester

Unbeschwert, frisch und von höchster Vitalität sei die Musik, so der Ensemble-Leiter weiter. „Sowohl virtuose, als auch flächige Partien sorgen für Abwechslung und geben reichlich Gelegenheit, Beweglichkeit und Schönklang zu präsentieren. Graun, hat es verstanden, die Vokalpartien des herrlichen Te Deum in allerhöchstem Maß stimmfreundlich zu komponieren.“ Um es salopp zu sagen, meint Steuerwald und fügt an: „Das singt sich wie Butter.“

Glücklich äußert sich der Landeskirchenmusikdirektor darüber, dass die lange angestrebte Zusammenarbeit mit den „famosen Musikerinnen und Musikern von Il Gusto Barocco“, dem Ensemble von Jörg Halubek, nun zustande gekommen sei. Und auch die Gesangssolisten entsprächen ausnahmslos der Diktion des schlanken, frischen, dabei höchst virtuosen Wohlklangs.

Unter Leitung von Jochen Steuerwald musizieren mit dem Evangelische Oratorienchor der Pfalz die Solisten Sophie Sauter (Sopran), Nora Steuerwald (Mezzosopran), Christian Rathgeber (Tenor) und Felix Schwandtke, (Bass) sowie das von Jörg Halubek gegründete, renommierte Barockorchester Il Gusto Barocco. Dieses Ensemble arbeitet auf der Basis historischer Aufführungspraxis und spielt auf Originalinstrumenten.

Karten

Karten für 20 Euro, ermäßigt zwölf Euro, mit RHEINPFALZ-Card 18 Euro, sind für beide Konzerte nur im Vorverkauf erhältlich bei Cornelia Winter, Amt für Kirchenmusik, Telefon 06232 667402, Fax 06232 667480, cornelia.winter@evkirchepfalz.de. In Speyer gilt die 2G-Regel, in Zweibrücken 2G+. www.evkirchenmusikpfalz.de, www.pfaelzische-singgemeinde.de