Das üblicherweise im Herbst stattfindende Konzertprojekt führt den Evangelischen Oratorienchor der Pfalz am 13. November, 17 Uhr, in die Alexanderskirche Zweibrücken und am Sonntag, 14. November, 18 Uhr, in die Gedächtniskirche nach Speyer.

Unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald stellt sich der Evangelische Oratorienchor der Pfalz erneut der Aufgabe, ein anspruchsvolles Werk der musikalischen Weltliteratur in beispielhafter Weise zur Aufführung zu bringen. Am 13. November, 17 Uhr, in die Alexanderskirche Zweibrücken und am Sonntag, 14. November, 18 Uhr, in die Gedächtniskirche Speyer singt er Carl Heinrich Grauns Te Deum.

Großartige Solisten wie Sophie Sauter (Sopran), Nora Steuerwald (Mezzosopran), Christian Rathgeber (Tenor) und Felix Schwandtke (Bass) sowie das renommierte Barockorchester „Il Gusto Barocco“ stehen dem Chor zur Seite.

Beim Alten Fritz

Carl Heinrich Graun (1704-1759) genoss als preußischer Kapellmeister und Hofkomponist Friedrichs des Großen hohes Ansehen. Sein 1757 entstandenes Te Deum findet bei musikalischen Kennern und Liebhabern bis heute großen Anklang.

Der im vierten Jahrhundert entstandene Lobgesang ist genuin liturgisch verankert. Schon früh fand er auch Einzug in weltliche und politische Sphären. Zahlreiche Siegesfeiern und Friedensschlüsse wurden durch ein Te Deum zelebriert.

Auch Grauns „Te Deum“ steht in dieser Tradition. Die Komposition wurde aus Kreisen des preußischen Könighauses, namentlich auf Veranlassung der Prinzessin Anna Amalia, bestellt.

Prachtvolle Grundtonart

Das elfsätzige Werk steht in der klangvollen Grundtonart D-Dur. Neben einem prachtvollen Orchester mit je zwei Querflöten, Oboen, Hörnern, Fagotten sowie Streicher und Basso continuo sind vier Vokalsolisten und ein vierstimmiger Chor vorgesehen.

Durchgehendes Gestaltungsprinzip der elf Sätze, in die Graun den Hymnentext aufteilt, ist der Wechsel von chorischen und solistischen Nummern.

Karten

Die Konzerte werden im Rahmen der jeweils aktuellen Auflagen der Corona-Schutzverordnung durchgeführt. Aufgrund der stark reduzierten Platzkapazitäten sind Eintrittskarten nur im Vorverkauf erhältlich. Sie kosten 20 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Internetvorverkauf (keine Abendkasse) unter tickets.evkirchenmusikpfalz.de, Karten gibt es auch telefonisch unter 0176 54334609.