Wegen der Corona-Pandemie sind die Musikalischen Abendandachten in Speyerer Evangelischen Kirchen bis einschließlich 7. März abgesagt, dies gilt für die schon angesagten Termine in der Gedächtniskirche und der Christuskirche. Die Verantwortlichen hoffen auf den 14. März in der Gedächtniskirche, dann mit Jochen Steuerwald an der Orgel.