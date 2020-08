Ein umfangreiches Programm legt Bezirkskantor Robert Sattelberger für den Rest des Jahres im Kirchenbezirk Speyer vor. Einige Konzerte sind auch in anderen Städten und Dörfern. Die Chöre proben wieder für ambitionierte Projekte.

Nach den letzten Musikalischen Abendandacht im August um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche mit Wolfgang Werner, Tasteninstrumente und Henri Franck, Lesungen, wird die Reihe im September im ganzen Kirchenbezirk weitergeführt. „Wir haben im Kirchenbezirk Speyer herrliche Kirchen, herrliche Orgeln und interessante Pfarrerpersönlichkeiten“, sagt Bezirkskantor Robert Sattelberger, „außerdem gehen wir weiträumig den Marktmusiken, Konfirmationen, Paradiesgarten-Konzerten, Dommusiktagen aus dem Weg.“ Die Reihe soll ab Oktober jeden Sonntag-Abend mit Musik und Wort in Speyerer Kirchen fortgeführt werden.

Im Januar/Februar 2021 werden dann zum Beispiel viele pfälzische Bezirkskantoren an der Kleuker-Orgel der Gedächtniskirche bei den Andachten spielen. „Das Konzept Lesung und Musik hat sich bewährt, ist urevangelisch, Musik wird zum spirituellen Erlebnis, die Dauer von 45-50 Minuten ist perfekt.“ Integriert So werden auch die (hoffentlich möglichen) Konzerte der Kantorei.

Viel Programm

Diese Termine sind vorgesehen:

Sonntag, 6. September, 18 Uhr, Prot. Kirche Mutterstadt: Musikalische Abendandacht, Robert Sattelberger spielt an der historischen Stumm-Orgel, Pfarrer Heiko Schipper hält die Lesungen. Werke von Pachelbel, Bach und anderen erklingen.

Sonntag, 13. September, 18 Uhr, Prot. Kirche Dannstadt: Musikalische Abendandacht mit Juliane Sauerbeck, Barockvioline, Eberhard Cherdron, Viola da gamba, Robert Sattelberger an der Hammer-Orgel und Pfarrer Stefan Höhn, Lesungen. Werke des Frühbarock aus Italien und Süddeutschland stehen auf dem Programm.

Sonntag, 20. September, 18 Uhr, Prot. Kirche Böhl: Musikalische Abendandacht mit dem Frauen-Quartett „Die Rheintöchter“ und Robert Sattelberger an der Steinmeyer-Orgel. Pfarrer Markus Diringer hält die Lesungen. Werke von Schubert, Mendelssohn und anderen sind zu hören.

Sonntag, 27. September, 18 Uhr, Dreifaltigkeitskirche Speyer: Musikalische Abendandacht mit Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Lesungen. Musik von Tschaikowski (Jahreszeiten) und anderes erklingt.

Sonntag, Erntedank, 4. Oktober, 18 Uhr, Auferstehungskirche Speyer: Musikalische Abendandacht mit dem Skylark String Trio (Stefan Beshan, Assel Beshan, Violinen, Christoph Stadler, Gitarre) und Pfarrer Uwe Weinerth, Lesungen. Werke von Bach bis Mancini sind zu hören.

Sonntag, 11. Oktober, 18 Uhr, Gedächtniskirche Speyer: Musikalische Abendandacht mit Bezirkskantor Johannes Fiedler (Bad Dürkheim) an der Orgel und Werken von Bach, Ludwig Thuille (Sonate a-Moll op. 2) und als „Predigt“ einer Improvisation über ein zu Beginn des Gottesdienstes gegebenes Kirchenlied, Wünsche sind willkommen.

Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr, Johanneskirche Speyer: Musikalische Abendandacht mit Willem Balk, Orgel und Pfarrerin Corinna Schauder, Lesungen, bei Werken von Sweelinck, Alain und anderen.

Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr, Dreifaltigkeitskirche Speyer: Musikalische Abendandacht mit Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Lesungen. Musik von Tschaikowski (Jahreszeiten) und anderes erklingt.

Sonntag, 1. November, 18 Uhr, Gedächtniskirche Speyer: Musikalische Abendandacht mit Simone Pepping, Alt, und Robert Sattelberger, Klavier. Werke von Brahms („Vier ernste Gesänge“) und Richard Strauss (Lieder op. 10) erklingen.

Sonntag, 8. November, 18 Uhr, Gedächtniskirche Speyer: Konzert zu Tod und Ewigkeit, Werke von Lechner (Sprüche über Leben und Tod), Distler (Totentanz) und anderes. Es singt der Kammerchor der Speyerer Kantorei, Leitung und Orgel: KMD Robert Sattelberger (unter Vorbehalt).

Sonntag, 15. November, 18 Uhr, Gedächtniskirche Speyer: Konzert des Jugendposaunenchors der Pfalz, Leitung: Landesposaunenwart Christian Syperek.

Sonntag, 22. November, 18 Uhr, Christuskirche Speyer-Nord: Musikalische Abendandacht mit Robert Sattelberger, Orgel, und Pfarrerin Heike Kronenberg, Lesungen, bei Werken von Sweelinck, Bach, Reger und anderen.

Sonntag, erster Advent, 29. November, 18 Uhr, Dreifaltigkeitskirche Speyer: Musikalische Abendandacht mit Wolfgang Werner, Orgel, und Prädikant Henri Franck, Lesungen. Musik von Tschaikowski (Jahreszeiten) und anderes erklingt.

Sonntag, zweiter Advent, 6. Dezember, 18 Uhr, Dreifaltigkeitskirche Speyer: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium I-III BWV 248 erklingt mit Vokalsolisten, dem Heidelberger Kantatenorchester und der Speyerer Kantorei. Leitung: KMD Robert Sattelberger (unter Vorbehalt).

Samstag, 12. Dezember, 17 Uhr, Gedächtniskirche Speyer: Orgelmusik für Kinder (und Große), Uraufführung des Orgelmärchens „Budenzauber mit Puderzucker“ von Simone Pepping und Andreas Schmidt (Dauer 30 Minuten).

Sonntag, 3. Advent, 13. Dezember Gedächtniskirche Speyer Musikalische Abendandacht, Andreas Schmidt (Hannover) – Orgel, Lesungen N.N.

Samstag, 19. Dezember, 18 Uhr, Prot. Kirche Mutterstadt und

Sonntag, vierter Advent, 20. Dezember, 18 Uhr, Gedächtniskirche Speyer: Adventskonzert bei Kerzenschein mit Kinderchören und der Speyerer Kantorei. Die Ansprache ist von Kirchenpräsident Christian Schad. Die Leitung hat Robert Sattelberger (unter Vorbehalt).

Donnerstag, 31. Dezember, 21 Uhr, Gedächtniskirche Speyer: Großes Silvesterkonzert mit LJO-Brass und Robert Sattelberger, Orgel, Eintritt 23 Euro (unter Vorbehalt).

Wieder Chorproben

Ab September proben die Retschermäuse, die Kinderchöre und der Jugendchor der Gedächtniskirche mittwochs ab 15.45 Uhr wieder im großen Saal des King-Hauses. Unter fachkundiger Leitung von Chorleiterin und Stimmbildnerin Simone Pepping-Sattelberger, gemeinsam mit ihrem Mann Robert am Klavier, wird in 20er-Gruppen an neuem Liedgut geprobt. Die rund 80 Kinder sind eingeladen, wieder zu kommen, neue Kinder sind ebenfalls herzlich willkommen. Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung von Pepping-Sattelbergers neuestem Werk: „Milch und Honig“, ein Musical im jiddischen Klezmer-Stil. Die Musik stammt von Kirchenmusiker Andreas Schmidt aus Hannover, heiter und hintersinnig.

„Zum Glück haben wir mit Schaller-Saal und Gedächtniskirche genügend Raum, um Abstand zu halten, die Kinder werden mit dem gebotenen Abstand von drei Metern besonders gefordert sein,“ so Kantor Sattelberger.

Kantorei in Kleingruppen

Ebenfalls in Kleingruppen probt seit August die Speyerer Kantorei wieder. Das geplante Großprojekt im November mit Hermann Suters „Le laudi di San Francesco“ mußte natürlich aufgegeben werden und soll im November 2021 aufgeführt werden. Stattdessen probt der Kammerchor der Kantorei für den 8. November Distlers „Totentanz“ und Lechners „Sprüche über Leben und Tod“. Kantor Sattelberger: „Wir hoffen, dass bis dahin, wie in Baden-Württemberg schon üblich, der Mindestabstand beim Singen auf 1,5 Meter reduziert wird, und das Konzert möglich ist. Alle Mitglieder freuen sich auf das Singen und die Gemeinschaft. Es werden dringend Männerstimmen gebraucht. Neue Interessenten sind herzlich willkommen.

Das geplante „Weihnachtsoratorium“ von Bach am zweiten Advent in der Dreifaltigkeitskirche und das berühmte „Adventskonzert bei Kerzenschein“ am vierten Advent in der Gedächtniskirche stehen ebenfalls noch etwas in den Sternen. „Da wir fast ausschließlich von den Einnahmen leben, sind wir auf eine entsprechend große Besucheranzahl angewiesen, mal sehen“, sagt der Kantor und Kirchenmusikdirektior

Zurück zu den Wurzeln

Die übrigen SängerInnen proben in 20er-Gruppen für Gottesdienste mit einfacherer Literatur. „Jeder ist einzeln gefordert, es gibt kein Verstecken und kein Schwätzen. Es macht aber allen mehr Freude, als für ein großes Konzert zu proben. Die Leute werden sozusagen ,back to the roots’ geführt, nämlich zum Gottesdienst.“

Die Gottesdienst-Termine der Kantorei sind 30. August, 10 Uhr Uhr, Dreifaltigkeitskirche, 20. September, 11 Uhr, Dreifaltigkeitskirche, 4. Oktober, 10 Uhr, Gedächtniskirche, und 25. Oktober, 10 Uhr, Gedächtniskirche. Der Elternchor probt ebenfalls dienstags 20 Uhr wieder regelmäßig.