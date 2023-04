Die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz singt unter Jochen Steuerwald am Montag in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche geistliche Musik aus dem barocken Dresden.

„Dresdner Barock“: Unter diesem Motto singt die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz Jan Dismas Zelenkas Missa Omnium Sanctorum und das Magnificat F-Dur von Johann David Heinichen am Sonntag, 30. April, in der Christuskirche Mimbach und am Montag, 1. Mai, in der Dreifaltigkeitskirche Speyer. Konzertbeginn ist jeweils 18 Uhr.

Neben dem Dresdner Barockorchester konnten mit Clara Steuerwald (Sopran), David Erler (Altus) Florian Sievers (Tenor) und Thomas Laske (Bass) Spezialistinnen und Spezialisten des Barockgesangs gewonnen werden. Die musikalische Leitung hat Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald.

Der böhmische Komponist Jan Dismas Zelenka (1679-1745) steht für temperamentvolle Barockmusik, verbunden mit kühnen Harmonien und geradezu sprudelnden Melodien. Zelenka war Anfang des 18. Jahrhunderts über Jahrzehnte als Musiker am Dresdner Hof angestellt. Obwohl er oft den Hofkapellmeister vertrat, wurde ihm der Posten nie dauerhaft übertragen. Trotz dieser Enttäuschung schrieb Zelenka umwerfende Musik für Anlässe des Dresdner Hofes, aber auch für Gottesdienste in der Hofkirche Dresden. Die Missa Omnium Sanctorum ist die letzte Messvertonung Zelenkas. Sie enthält nicht nur wunderbare Arien, sondern auch begeisternde Chöre und Chorfugen. Besonders eindringlich ist das durchkomponierte Credo mit einem Ritornell, das zu den schönsten musikalischen Ideen Zelenkas zählt.

Lehrbücher zum General-Bass

Der Dresdner Hofkapellmeister Johann David Heinichen (1683-1729) hat den Lobgesang der Maria, das Magnificat mehrfach vertont (neun Versionen sind bekannt), das in F-Dur erklingt am Sonntag und Montag. Der italophile Meister wart auch Theoretiker und schrieb 1711 die „Neu erfundene und Gründliche Anweisung zu vollkommener Erlernung des General-Basses“ sowie 1728 „Der General-Bass in der Composition“.

Das Sopransolo singt bei den beiden Konzerten Clara Steuerwald. Sie studiert nach abgeschlossenen Studien in Kirchenmusik und Chorleitung seit 2020 bei Michaela Kaune an der Hochschule in Hamburg Gesang. Als Oratoriensolistin machte sie in kurzer Zeit bei Konzerten in Deutschland und in Österreich auf sich aufmerksam. 2023 sind solistische Auftritte etwa in Konzerten mit dem Barockwerk Hamburg, der Hamburger Ratsmusik, dem Weckmann-Consort und dem Barockorchester Elbipolis geplant. Als Ensemblesängerin hat sie mit Vox Luminis und dem Freiburger Barockorchester Bachs Matthäuspassion auf Europatournee gesungen. Aufgewachsen in einem musikalischen Elternhaus in Landau, empfing Clara Steuerwald ab jüngster Kindheit eine umfangreiche musikalische Ausbildung. Bereits im Jugendalter hatte sie erste solistische Auftritte, leitete früh mehrere Chöre, spielte Gottesdienste und begann zu korrepetieren, so als langjähriges Mitglied der Evangelischen Jugendkantorei unter der Leitung ihres Vaters Jochen Steuerwald. Sie sang im Kammerchor Stuttgart (2017-2022) unter der Leitung von Frieder Bernius und war bei Film-, CD- und Rundfunkaufnahmen chorisch und solistisch zu hören.

Gefragter Solist

Der Altus David Erler hat sich als europaweit gefragter Solist und Barockspezialist etabliert. Regelmäßig konzertiert er mit Manfred Cordes, Ludwig Güttler, Philippe Herreweghe, Jos van Immerseel, Wolfgang Katschner, Hermann Max, Rudolf Lutz, Hans-Christoph Rademann, Ludger Rémy, Gotthold Schwarz, Jos van Veldhoven, Roland Wilson und weiteren renommierten Dirigenten. Bekannte Vokalensembles laden ihn wiederholt als Gast für Konzerte und CD-Produktionen ein. Unter seinen mehr als 100 CD-Veröffentlichungen sind besonders die Mitwirkung an der Heinrich-Schütz-Gesamteinspielung (Carus) unter Hans-Christoph Rademann sowie die von ihm selbst mitinitiierte Gesamteinspielung des Vokalwerkes von Johann Kuhnau (cpo) unter der Leitung von Gregor Meyer hervorzuheben. Mit seinen Solo-Projekten widmet er sich vor allem der deutschen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts.

Neben seiner Arbeit als Sänger ist David Erler als Editor und Lektor tätig. Er ist Herausgeber der Kantaten von Johann Kuhnau beim Verlag Breitkopf & Härtel. In den nächsten Jahren werden alle erhaltenen Vokalwerke des Komponisten, überwiegend in Erstausgabe, vorgelegt. Darüber hinaus verantwortete er die Neuedition des „Requiem“ (ZWV 46) von Jan Dismas Zelenka.

David Erler stammt aus dem sächsischen Vogtland, studierte Gesang an der Leipziger Musikhochschule, maßgeblich bei Marek Rzepka, und wurde dabei als Stipendiat von der Hanns-Seidel-Stiftung München gefördert. Infos auch unter www.daviderler.de.

Zur Sache

Die Musik des Spätbarock: Das waren im Bewusstsein von Musikern, Musikwissenschaft und Publikum allzu lange Zeit „nur“ Bach und Händel, gerade noch Vivaldi mit den „Vier Jahreszeiten“. Telemann war dem Namen nach zwar bekannt, aber als Vielschreiber verschmäht. Das war natürlich völlig daneben. Nicht nur Bach und Händel haben in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bedeutende Musik komponiert – und zwischen der von Bach und Telemann liegen keine Welten, wie Adorno meinte. Vor allem aber: Es gab in dieser Zeit herausragende Komponisten, die man lange nicht mal dem Namen nach kannte.

In den vergangenen Jahren wurde unter anderem Christoph Graupner, vor 300 Jahren bei der Wahl des Thomaskantors in Leipzig auf der Liste nach Telemann und vor Bach an zweiter Stelle, zu Recht neu entdeckt. Und in der Barockoper geht es Schlag auf Schlag. Wir wissen heute zum Beispiel, welch unglaubliche Opern Leonardo Vinci (ohne da) bis zu seiner Ermordung 1730 komponiert hat.

Zu den ersten sensationellen Wiederentdeckungen spätbarocker Musik aber gehörte vor rund 50 Jahren die von Jan Dismas Zelenka. Nicht zuletzt die Aufnahmen der Instrumentalwerke mit Heinz Holliger machten damals Furore. Was für eine aufregende Musik, welche kühne Erfindungskraft: Das machte Staunen. Zum Glück wird Zelenka seither immer häufiger gespielt, auch seine geistliche Musik. Was aber geblieben ist, ist das Staunen, ist die Faszination über eine so individuelle und zugleich betörende, ja mitreißende Musik. Es wird gewiss eine Freude werden, seine späteste Messe von 1741 in Mimbach und Speyer erleben zu dürfen.

Und der von Zeitgenossen sehr geschätzte Hofkapellmeister Johann David Heinichen gehört natürlich auch zu den bedeutenden Meistern seiner Zeit. Die Kenntnis auch seiner Musik bereichert unser Wissen über die Tonkunst der damaligen Zeit und erfreut unsere Sinne. Zumindest in Tönen wird der barocke Glanz des Elbflorenz am Sonntag und Montag am Rhein wieder lebendig.

Info

„Dresdner Barock“, Solisten, Evangelische Jugendkantorei der Pfalz, Dresdner Barockorchester, Leitung: Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald; Evangelische Kirche Blieskastel-Mimbach, 30. April, 18 Uhr (Karten: Otto-Quelle-Shop, Kardinal-Wendel-Straße 25, Blieskastel), Dreifaltigkeitskirche Speyer, 1. Mai, 18 Uhr (Karten bei Tourist Information sowie jeweils unter www.reservix.de).