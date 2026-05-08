Am Samstag, 4. Juli (17.30 Uhr), findet in Speyer die dritte Auflage der European Teamchallenge statt.

Seit 2023 gibt es diesen Vergleichskampf der nationalen Ligengewinner. Drei Mannschaften starten. Neben dem AV 03 Speyer kommen der österreichische Titelträger SK Vöst, ein Stadtteil von Linz, sowie der slowenische Champion KDU Jeklo aus Ljubljana. „Mittlerweile sind viele Verbände an diesem Wettkampfformat interessier“, teilte Speyers Abteilungsleiter Frank Hinderberger mit.

Eine englische Auswahl nahm an der Premiere 2023 teil: „Teams aus der Schweiz und Belgien, Frankreich und Ungarn haben Interesse“, so Hinderberger: „Allerdings ist die Terminfindung das größte Problem. In Österreich zum Beispiel geht die Saison von Februar bis Oktober, in Deutschland von Oktober bis April.“

Titelverteidiger Vöst

Dazu kommen Europa- und Weltmeisterschaft: „Aufgrund des Bundesliga-Finales am 26. Juli in Hannover ist der 4. Juli für uns natürlich perfekt. So gehen wir nach langer Pause nicht ganz ohne Wettkampf ins Finale und haben die Möglichkeit, unsere Sportler drei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt noch mal zu sehen“, erklärte der Abteilungsleiter.

Vöst gewann die ersten beiden Auflagen gegen SV Obrigheim und 2025 gegen Speyer. Hinderberger: „Wir sind stolz, diesen Wettkampf zum ersten Mal ausrichten zu dürfen. Es ist sicherlich das sportliche Highlight in diesem Jahr in Speyer und hat Ausstrahlung weit über die Grenzen.“ Der europäische Spitzenkampf sei eine weitere Möglichkeit, den Klub zu präsentieren und dessen Spitzenposition im Sport der Domstadt zu festigen.

Spieß ist heiß

Er kündigte viele internationale Stars an: „Alleine Vöst hat drei Sportler, die als Gastheber von Obrigheim auch in der deutschen Bundesliga am Start sind.“ Allen voran nennt Hinderberger den österreichischen Nationaltrainer und Ex-Weltklassheber Sargis Martyrosian: „Aber auch die Speyerer Heber um Jürgen Spieß und Lisa Marie Schweizer sind heiß darauf, diesen Titel erstmals nach Speyer zu holen.“

Um den Tag optimal zu nutzen, richtet der AV 03 weitere Wettkämpfe aus. Ab 9 Uhr steigt die erste Future Challenge. Hier treten in den Klassen der Schüler von 13 bis 15 Jahren je sieben Mädchen und Jungs gegeneinander an, ebenso bei der Jugend der 16- und 17-Jährigen. Die Sinclairwertung gilt auch ab 12 Uhr für die erste Speyerer Teamchallenge. Maximal zehn Teams, je ein Mann und eine Frau, treten gegeneinander an. Bei diesem Turnier geht es um 200 Euro Siegprämie für den ersten Platz.