Lisa Marie Schweizer vom deutschen Meister AV 03 Speyer ist Europameisterin. Im georgischen Batumi gewann sie ihre Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm im Reißen mit 109 kg. Im Zweikampf holte Schweizer Bronze (231). „Im Reißen ist sie Weltklasse“, kommentierte Speyers Abteilungsleiter Frank Hinderberger: „Es gibt wenige auf diesem Niveau.“

Von den Kraftwerten sei seine Heberin auch im Stoßen ganz oben dabei. Doch der Ausstoß bereite immer wieder Probleme. Die Speyererin nimmt nun die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles in Angriff, beginnend mit dem ersten Turnier, der Weltmeisterschaft von 27. Oktober bis 8. November in Ningbo (China).

Zweimal Gold für Sterckx

Bereits zuvor sicherten sich zwei AV-ler aus dem Bundesligakader Edelmetall. Der Türke Muhammed Furkan Özbek siegte im Zweikampf und im Stoßen, fügte Silber im Reißen hinzu. Nina Sterckx (Belgien) lag im Zweikampf sowie Stoßen vorn, belegte im Reißen Platz drei.