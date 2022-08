Die Ferien sind zur Hälfte vorbei und Eltern von künftigen Schulkindern machen sich schon Gedanken, wie der Nachwuchs sicher zum Unterricht kommt. Ein Augenoptiker will Abhilfe schaffen und bietet bereits zum 15. Mal eine sogenannte Blinki-Aktion an. Blinkis sind kleine Reflektoren, die sich Schulkinder an Jacke oder Ranzen befestigen können, damit sie im Straßenverkehr besser gesehen werden. Die Reflektoren in Eulenform können kostenlos von Lehrern unter www.fielmann.de/blinki bestellt werden. Damit steht einem sicheren Schulstart nichts im Weg.