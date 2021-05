Der in Speyer lebende gebürtige Franzose Eugen Flicker wurde von seiner Heimatstadt Bischweiler zum Ehrenbürger ernannt. Das teilte die Stadt Speyer mit, die dem 1929 geborenen Elsässer, der laut Verwaltung bereits mehrfach für seine vielfältige Mitwirkung im Sport- und Kulturbereich in Frankreich und Deutschland ausgezeichnet wurde, zu dieser Ehre gratuliert. Bischweilers Bürgermeister Jean Lucien Netzer hatte die Auszeichnung mit Flickers Verbundenheit zur Stadt seit seiner Jugend sowie seinem Engagement für die Förderung der deutsch-französischen Beziehungen begründet. Flicker hat 2016 im Andenken an seine Frau Irma eine eigene Stiftung gegründet, die den interkulturellen Austausch zwischen Kunst- und Kulturschaffenden fördert. Flicker kam Anfang der 1950er-Jahre als erster französischer Vertragsspieler in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zum damaligen Fußball-Oberligisten FV Speyer, nachdem er bereits beim Militär erfolgreich Fußball gespielt ebenso wie musiziert hatte, teilt die Stadt mit. Er veranstaltete zudem das jährlich stattfindende Boule-Turnier in Speyer, an dem Franzosen und Deutsche teilnahmen.