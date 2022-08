Freunde von romantischen Sonnenuntergängen kommen zurzeit voll auf ihre Kosten: In den vergangenen Tagen ließ sich das Farbenspiel nach einem heißen Tag besonders gut mit der Kamera einfangen. Unsere Aufnahme hat RHEINPFALZ-Fotograf Klaus Landry gemacht. Sie zeigt ein Paar am Rheinstrand. Im Hintergrund sind die Silhouette des Speyerer Doms und die Abendsonne zu sehen. In Krisenzeiten wie diesen erfreuen sich viele Menschen an den kleinen Dingen. In diesem Fall ist es ein eigentlich alltägliches Himmelsschauspiel, das sich zurzeit jedoch von seiner schönsten Seite zeigt. Wenn dann noch Wolken ins Spiel kommen, die zuletzt allerdings leider nicht den lang ersehnten ausgiebigen Regen gebracht haben, wird die Szenerie noch spektakulärer, sobald die Sonne zwischen ihnen hindurchscheint.

Die Tage werden nun wieder kürzer. Anfang August ging die Sonne gegen sechs Uhr auf, sie schien rund 15 Stunden. Am Ende des Monats wird sie erst um halb sieben über dem Horizont aufsteigen und bereits nach 13,5 Stunden gegen acht Uhr untergehen.