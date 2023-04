Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kulinarischer Gruß aus dem Technik-Museum Speyer: Am Samstag sind die ersten 16 Adventsmenüs an neun Besteller ausgeliefert worden. Zur Überraschung der Empfänger des Drei-Gänge-Menüs haben Mitglieder der Gruppe Umbrella Corporation Hive Palatinate um den Römerberger Jörg Hefele die Pakete an den Haustüren abgegeben.Die Fans der Science-Fiction-Horrorfilm-Reihe „Resident Evil“ sind dabei stilecht mit starken Karossen, den schwarzen Jeeps vom Modell Wrangler, vorgefahren.

Das Firmenlogo der Umbrella Corporation war auf den Wagen und der Kleidung der Sci-Fi-Fans unübersehbar. „Wir sind für die ehrenamtliche Unterstützung