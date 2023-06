Auf seinem eigenen Grundstück ist ein 66-Jähriger am Sonntagnachmittag von einem Mann mit einem Schlagstock bedroht worden. Laut Polizei hatte sich gegen 17.20 Uhr eine aus zirka zehn Personen bestehende Gruppe mit ihren Autos auf dem Gelände einer Tankstelle in der Speyerer Industriestraße getroffen. Der 66-jährige Anlieger ermahnte die Gruppe zur Einhaltung der Sonntagsruhe, da diese Musik hörte. Der Unbekannte, der zu der Gruppe gehörte, beleidigte den Anlieger daraufhin massiv und kletterte über einen Zaun auf dessen Gelände. Dort hielt er einen Schlagstock in seiner Hand. Ein 27-jähriger Angehöriger des 66-Jährigen schreckte den Unbekannten ab, indem er sich gegen erwartete Angriffe mit einem Baseballschläger ausrüstete und zugleich damit drohte, die Polizei zu verständigen. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht und fuhr mit dem Rest seiner Gruppe davon. Zu Körperverletzung oder Sachbeschädigung kam es nicht. Der Tatverdächtige wird als etwa 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen und Beteiligte um Hinweise unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.