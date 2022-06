Ein elektronisches Gerät und Bargeld erbeuteten Diebe, die an einem Opel Insignia, der auf dem Eselsdamm geparkt war, die Scheibe einschlugen. Die Tat ereignete sich laut Bericht zwischen 7. Juni, 16 Uhr, und 8. Juni, 15 Uhr. Die Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Eselsdamm beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Die Polizei rät, immer zu kontrollieren, ob das Fahrzeug richtig abgeschlossen ist und keine Wertsachen im Fahrerraum oder im Kofferraum zu lassen. Nach einem Aufbruch sollte nichts verändert und direkt die Polizei verständigt werden.