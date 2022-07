Die Fläche neben dem neuen Fußballplatz an der Dr.-Eduard-Orth-Straße steht unter Beobachtung, seit dort im Juni große Mengen an Erdaushub gelagert wurden. Inzwischen gab es Umschichtungen unter Einsatz einer Baufirma und eine weitere Begutachtung durch städtische Experten.

Die Eschen zwischen der Straße und der teilweise als Parkplatz genutzten Fläche könnten absterben – das war die Befürchtung unter anderem von Stadtrat Volker Ziesling (Grüne) gewesen. Die Erde, die nebenan beim Aushub für den Bau eines Kunstrasenplatzes des FC 09 angefallen war, erschwere die Versorgung der Bäume mit Wasser. Das hat sich nun laut Stadt bei einer fachlichen Begutachtung relativiert. Der Baumkontrolleur der Stadtverwaltung vertritt laut Pressestelle die Position, „dass die Lage der Bäume nicht so dramatisch war beziehungsweise ist“.

Die Schadenssumme von bis zu 40.000 Euro, die Ziesling für den Fall des Absterbens aller 16 Bäume genannt hatte, sehe der städtische Experte als „utopisch“ an. Wenn der Aushub weg sei, werde alles nochmals genau angeschaut, mit den Zustand vorab verglichen und auf Schäden beurteilt, kündigt die Stadt an. Aus ihrer Sicht ist es aber positiv, dass die Bäume nicht mit Erdaushub eingefüllt gewesen seien. „Lediglich bei drei Bäumen reichte das Erdreich bis in die Nähe des Stammfußes“, erklärt Pressesprecherin Lisa Eschenbach. Dieser Mangel sei zwischenzeitlich behoben worden.

„Jetzt aufgeräumter“

FC-09-Vorsitzender Eleftherios Konstantakis berichtet von Arbeiten in Absprache mit der Stadt an den Erdhaufen. Dabei sei die Masse teilweise zusammengeschoben, verdichtet und oben abgeflacht worden. „Sieht jetzt aufgeräumter aus“, sagt Konstantakis, der darauf verweist, dass nun auch wieder mehr Fläche auf dem Platz zur Verfügung stehe. Der Verein werde wie mit der Stadt vereinbart bis zum Jahresende alles weggeschafft und den Platz hergerichtet haben. Gespräche mit Dienstleistern dazu seien bereits gelaufen, im Idealfall könnte sich schon im September etwas tun.

„Der Verein hat Lösungsansätze aufgezeigt bekommen und wird diese nun weiter bearbeiten“, fasst die Stadtverwaltung zusammen. Sie betont auch, dass nicht jedes Problem der Bäume mit dem Erdaushub zusammenhänge müsse. Die Eschen seien 1996 gepflanzt worden und hätten ein ausreichendes Wurzelsystem ausgebildet. Insgesamt sei der Parkplatz für sie aber kein optimaler Standort. Bäume hätten dort generell mit Bodenverdichtung, Hitzeabstrahlung der wassergebundenen Fläche, gegebenenfalls auch Betriebsstoffen von Autos, Streusalz sowie Hunde-Urin zu kämpfen.

Die Gefahr, dass alle Bäume eingehen, besteht aus Sicht der Stadtverwaltung nicht. Von der geplanten Baumschutzsatzung wäre das Thema auch nicht erfasst, „da kein gefährdender Eingriff erfolgt ist“.