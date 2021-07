Gute Nachrichten für alle, die keine Tickets mehr für das nach wenigen Stunden ausverkaufte Abschlusskonzert bekommen haben: Mit dem Inkrafttreten der 24. Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz an diesem Freitag, gibt es wieder Eintrittskarten für das Konzert am Sonntag, 4. Juli, um 18 Uhr in der Gedächtniskirche.

Beim Finale der achten Ausgabe des Musikfest Speyer ist eines der prägnantesten und berühmtesten Werke der Klassik zu hören: Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, die sogenannte „Schicksalssinfonie“. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis steht außerdem Mozarts Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester auf dem Programm. Die Solistinnen Yi-Qiong Pan, Violine und Barbara Giepner, Viola stammen aus den eigenen Reihen.

Mitgebracht werden muss ein offizieller Nachweis eines negativen Covid-19-Tests, der nicht älter als 24 Stunden ist. Der Beleg über eine vollständige Impfung vor mindestens 14 Tagen oder der Nachweis einer Genesung, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt, ersetzt das negative Testergebnis. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht bis zum Einnehmen des Sitzplatzes. Die platzgenaue Registrierung der Kontaktdaten gehört weiterhin zu den Auflagen und erfolgt über ein Formular, das am Sitzplatz ausgefüllt werden muss.

Karten unter www.staatsphilharmonie.de

oder per E-Mail an karten@staatsphilharmonie.de