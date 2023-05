Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Organisation für den Ball des Sports 2023 ist in trockenen Tüchern. Viel Schweiß hat diese die Verantwortlichen gekostet. Einige Hürden wurden auf dem Weg zum Ziel übersprungen. Das Ergebnis stimmt zuversichtlich und wird am 4. März in der Stadthalle zu erleben sein.

„Wir haben viel Gas geben müssen“, sagt der Vorsitzende des Stadtsportverbands, Jürgen Kief, im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Dachverband sämtlicher Speyerer