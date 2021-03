Der Dombauverein Speyer bietet auch in diesem Jahr wieder eine Domwein-Edition an. Von dem Verkaufspreis von 7,50 Euro pro Flasche gehen laut Mitteilung von Verein und Bistum je 2 Euro an den Dombauverein. Mit dem Geld wird der Erhalt der Kathedrale unterstützt.

Da die Präsentation der Domwein-Edition 2021 Pandemie-bedingt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden könne, plant der Dombauverein nach eigener Mitteilung eine öffentliche Online-Veranstaltung am Donnerstag, 15. April, ab 19 Uhr. Interessierte kommen in den virtuellen Veranstaltungsraum über https://konferenz.bbb3.de/b/dom-zvc-4nw-ik3.

Zusätzlich besteht laut Mitteilung die Möglichkeit, sich im Vorfeld ein Probierpaket zu sichern, um die Weine während der virtuellen Vorstellung zu verkosten. Wie bereits im vergangenen Jahr stammen die Domweine vom Winzerverein Deidesheim – der Weiße – und vom Weingut Werner Anselmann aus Edesheim – der Rotwein. Beide Weingüter bieten vorab ein Domwein-Paket mit je drei Flaschen Riesling und drei Flaschen Spätburgunder in ihren Online-Shops an, das portofrei zugesandt werde. Das Weingut Anselmann ist per Telefon 06323 94120 oder E-Mail info@weingut-anselmann.de, der Winzerverein per Telefon 06326 96880 oder E-Mail info@winzervereindeidesheim.de zu erreichen. Die Weine können auch nach vorheriger telefonischer Anfrage in der Dom-Information, Domplatz 1b, in Speyer abgeholt werden. Diese ist unter Telefonnummer 06232 102111 oder E-Mail info@dom-zu-speyer.de zu erreichen.

Musik und Kunst bei Präsentation

Durch die virtuelle Vorstellung und Verkostung führt Gottfried Jung, Vorstandsvorsitzender des Dombauvereins, so die Mitteilung. Musikalische Einlagen der Speyerer Musikschule, Ausführungen von Weihbischof Otto Georgens zum Thema „Bibel und Wein“ sowie von den Weinmachern zu ihren Rebensäfte sollen die digitale Veranstaltung ergänzen. Auch eine Vorstellung der Kunstwerke von Dommaler Oliver Schollenberger aus Dudenhofen, der in diesem Jahr für die Etikettengestaltung sorgt, ist geplant. Schollenbergers Werke, die sich mit dem Dom beschäftigen, werden laut Dombauverein in den Tagen vor und nach dem 15. April im Schaufenster der Werbeagentur Aviva Beisel in der Landauer Straße 37 ausgestellt und sind zu erwerben.