Was ist auf der Maximilianstraße, was darunter? Beides ist wichtig.

Wie genau sich die Maximilianstraße in den kommenden Jahren verändert, wird für die Speyerer eine der interessantesten Fragen der Stadtpolitik. Nicht weil es so tiefe Einschnitte mit sich bringen würde wie die Sperrung der Gilgenstraße, sondern weil es die Vorzeigestraße ist, auf die Bürger stolz sind, die sie kennen und regelmäßig nutzen. Und natürlich, weil es mit dem Klimawandel um das große Ganze geht. Deshalb sollten irgendwann wieder Bäume neben der Straße wachsen. Und deshalb darf es auch kein Tabu sein, was unter dem Pflaster schlummert: Begrünung kann einen Nutzen bringen, der Leitungsverlegungen rechtfertigt.