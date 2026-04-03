Die Frühjahrsmesse 2026 ist seit Donnerstagabend eröffnet: Bei der Feier wurde betont, dass die eintägige Schließung wegen des stillen Feiertags am Karfreitag kein Problem sei. „Es ist sehr sinnvoll, heute zu beginnen. Die Leute freuen sich, wir haben super Wetter und der Platz ist gut besucht“, sagte der Vorsitzende des Speyerer Schaustellerverbands, Patrick Barth. Auch Geschäftsführerin Anja Ruppert-Keller bestätigte die positive Wirkung des Auftakts am Gründonnerstag. „Man sieht, wie zielführend das ist: Der Platz ist voll.“

Sonnenschein und Ein-Euro-Schnupperangebote an den Fahrgeschäften zogen Besucher aller Generationen früh auf den Platz. „Der Karfreitag war früher der beste Tag“, dachte Ruppert-Keller zurück an Zeiten, in denen an diesem Termin noch geöffnet war. Barth, der seinen Biergarten diesmal am westlichen Zugang aufgebaut hat, sprach von einer schönen Umgestaltung des Platzes. „Wir haben ein großes Lob von Besuchern bekommen“, freute sich Barth. Nach dem Rundgang mit Guggemusik der „Waldsemer Gasserassler“ und einem Fassbieranstich, begleitet von der Stadtkapelle Speyer, war am Donnerstagabend nur noch Messegefühl angesagt. Die Frühjahrsmesse auf dem Festplatz in Speyer geht noch bis 19. April.