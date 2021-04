Während in Speyer von zwei Weltkulturerbe-Stätten geredet wird, hätte die Stadt fast eine ihrer am meisten fotografierten Sehenswürdigkeiten verloren. Dabei handelt es sich aber um kein Bauwerk, sondern um eine schnöde Holztafel.

„Sie findet es auch lustig.“ Jochen Stahler, Inhaber des Schiesser Outlets in der Maximilianstraße, atmet auf. Ein Regionalvertreter des Unterwäscheherstellers vom Bodensee, dessen Ware Stahler vertreibt, hatte ihn in der vergangenen Woche um Entfernung des Schilds „Heute frische Unterhosen“ gebeten, das seit Wochen für Aufsehen sorgt. Die Vizepräsidentin der Marke habe ihm jedoch die „Absolution“ erteilt.

Besagtes Schild hängt vor dem Geschäft, und es gab offenbar einen Passanten, der es nicht wie so viele andere zur Belustigung seiner selbst und von Bekannten fotografierte, sondern der sich in der Firmenzentrale darüber beschwerte: Das sei unpassend in Dom-Nähe und Corona-Zeiten. Stahler konnte die Sache abbügeln – mit Hilfe der Vorstandsfrau, wie er auf Anfrage erzählt.

Menschen mit Humor

Gute Nachrichten also für Menschen mit Humor: Die beschriftete Tafel bleibt. Seit Frühjahr grüßt sie zur Maximilianstraße hin, in den sozialen Netzwerken geht sie längst steil. Die RHEINPFALZ hat darüber schon berichtet, und trotzdem erreichen die Lokalredaktion quasi im Wochentakt noch nette Mails mit Foto-Anhang dazu. Meist stammen sie von (Kur-)Pfälzern, die mal zum Bummeln in Speyer waren und sich köstlich amüsiert haben. „Ob es hier wohl auch benutzte Unterhosen gibt?“, schrieb zuletzt etwa Christine Heib aus Maudach. Ihr gefällt wie vielen anderen der ironische Querverweis von frisch gelieferter Ware zum menschlichen Makel, nicht täglich die Unterhose zu wechseln. 38 Prozent der Männer verzichten laut einer Umfrage übrigens auf den ganz regelmäßigen Griff ins Regal.

„Dieses Schild hat für Wallungen gesorgt“, sagt Jochen Stahler und strahlt. Etwas Besseres könnte dem Geschäftsmann nicht passieren. Gerade in einem Jahr, das auch seiner Firma „zwei blaue Augen“ beschert habe, habe es dem Outlet Sympathien eingebracht. „Drei Worte, die so viel Erheiterung bringen“, sagt er und bekennt ganz unbescheiden, dass es seine Idee war. „Nicht sexistisch, nicht rassistisch, nicht anzüglich, lässt viel Platz für Gedanken.“

„Noch nie so viel Spaß“

Wenn Ehepaare im Café Schlosser säßen, komme immer wieder der Mann rüber, um ein Handyfoto zu schießen. Beim Schnäppchenmarkt sei er den ganzen Tag vor Ort gewesen, sagt Stahler. Und wenn er nicht gebeten worden sei, Platz zu machen, da er im Bild stehe, hätten sich nette Gespräche über die Tafel entsponnen: „Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt wie an diesem Samstag.“ Speyers zweithäufigstes Fotomotiv nach dem Dom? „Ach was, die Nummer eins“, sagt Stahler. Wie beim Schild: mit Augenzwinkern.