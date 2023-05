Irina Dahl ist „Erzieherin aus Leidenschaft“, wie sie es ausdrückt. Neben der praktischen Arbeit in der Pauluskita in Hambach beweist sie sich in der Theorie. Im Februar hat sie ein Fachbuch über Projekte in der Krippe veröffentlicht, das auf Erkenntnissen aus ihrer Ausbildung an der Fachschule für Sozialwesen der Diakonissen in Speyer basiert.

„Die kreative Arbeit mit den Kindern gefällt mir sehr“, sagt Irina Dahl. Sie ist als Erzieherin für Kinder von null bis drei Jahren eingesetzt. Als Kind wollte die heute 27-Jährige Hebamme werden, aber nach einem Au-pair-Jahr in Schweden war für sie klar, dass Erzieherin die bessere Wahl ist. „Meine Mutter ist selbst Kindergärtnerin“, sagt sie. Ihre Ausbildung nach dem Abi hat sie an der Diakonissen-Fachschule für Sozialwesen in Speyer gemacht. Seit 2019 ist Dahl an der Pauluskita in Hambach tätig und lebt seit zwei Jahren auch im Weindorf.

Dass seit Februar ein von ihr geschriebenes Fachbuch auf dem Markt ist, macht sie stolz. „Projekte in der Krippe planen, durchführen und reflektieren“ heißt es und ist im Verlag an der Ruhr erschienen. Darin veranschaulicht Dahl, wie man mit Kindern Projekte angeht. Im theoretischen Teil können die Leser alles Wichtige über die Vorbereitung eines Projekts nachlesen und es dann mit dem „Best-Practice-Beispiel“ anwenden.

Buch war nicht geplant

„Das Buch war nicht geplant“, sagt die Erzieherin. Sie hat in der Ausbildung eine Projektarbeit „Wir hinterlassen Spuren“ mit den Kindern gemacht und darüber ihre Facharbeit geschrieben. Direkt danach sei ihre Lehrerin mit der Idee auf sie zugekommen, daraus ein Buch zu machen. Dieses rät zu einer Herangehensweise, mit der Dahl selbst sehr gute Erfahrungen gemacht hat: Besonders wichtig seien die Vor- und Nachbereitung eines Projekts. Als Fachkraft müsse man sich vorab darüber im Klaren sein, worauf man achten will. Dann könne das Verhalten der Kinder viel genauer ausgewertet werden.

Eltern als Partner

Ein weiteres Anliegen der Erzieherin: „Die Eltern sind ein wichtiger Teil des Projekts. Mit ihnen tausche ich mich immer aus.“ Nach jeder Gruppenarbeit schreibe sie einen kurzen Text, in dem die Eltern nachlesen können, was die Kinder gemacht haben und was das Ziel dabei gewesen ist.

Besonders hilfreich könne ihr Fachbuch für Neulinge in der Projektarbeit mit Krippenkindern sein, sagt Dahl. Sie stoße damit in eine Marktlücke: „Es gibt wenig Infomaterial zur Arbeit mit Kindern von null bis drei Jahren“, weiß sie. Früher sei die Arbeit mit Kindern dieser Altersgruppe in der Ausbildung kaum ein Thema gewesen. Das habe sich in Zeiten mit Betreuungsansprüchen für immer jüngere Schützlinge geändert. Klar verständlich und leicht umsetzbar sollten ihre Tipps sein, so die Autorin.

Die ersten Rückmeldungen bestätigen die junge Frau: Seit der Veröffentlichung habe sie von mehreren Hochschulen Seminar-Anfragen erhalten. Von Bibliotheken habe sie erfahren, dass Studenten auf das Werk für ihre eigenen Facharbeiten zurückgriffen.