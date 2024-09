Der Bau von Containern auf dem Gelände der AfA könnte zum Aufreger werden – auch wenn das nicht ganz berechtigt wäre.

„Container“ war zum Reizwort geworden, als sich eine Bürgerinitiative voriges Jahr gegen deren Nutzung in der kommunalen Flüchtlingsunterbringung stark machte. Sie reichte dazu 2864 Unterschriften ein. Ganz so stark würde eine Containeranlage des Landes innerhalb der früheren Kaserne in Speyer-Nord wohl nicht kritisiert: Sie wäre nur ein Zwischenquartier für Neulinge, die später womöglich in bessere Wohnungen in Kommunen kämen. Und sie wäre das kleinere Übel als die Belegung von Zelten oder Turnhallen in der AfA.

Genau hinzuschauen wäre dennoch. Regulär 1100 Plätze in der AfA sind schon ein hoher Wert. Die Erweiterung um 400 Plätze in Containern müsste daher wirklich die angekündigte Ausnahme bleiben.