Am Samstag ist die feierliche Eröffnung, ab Sonntag ist er öffentlich zugänglich, der Erweiterungsbau des Hans-Purrmann-Hauses. Für 190.400 Euro wurde eine frühere Wohnung in dem Areal in der Kleinen Greifengasse 14 umgebaut und erhöht nun die Ausstellungsfläche im Geburtshaus des berühmten Künstlers, das seit 32 Jahren Museum, Archiv und Forschungsstätte ist, um 100 Quadratmeter. Der Großteil der Kosten entfiel auf Elektroinstallationen und Brandschutzmaßnahmen. Entdeckt wurden auch Spuren ehemaliger Wandgestaltung aus den Jahren 1877 bis etwa 1911. Ein Wandstreifen wurde dabei rekonstruiert und restauriert. Die Bemalung belegt das Niveau des Malerbetriebs von Vater Purrmann, der in Speyer angesehen war. In den neuen Räumen ist für ein halbes Jahr die Ausstellung „Künstlerpaare der Moderne“ zu sehen. Mehr dazu erfahren Sie hier.